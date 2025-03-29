Hill: апелляционный суд разрешил Маску возобновить сокращения в USAID

Апелляционный суд разрешил главе Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илону Маску возобновить сокращения в Агентстве США по международному развитию (USAID), сообщает The Hill.
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