Новые меры поддержки для молодых педагогов разработают в Новосибирской области

В профессиональный праздник, 5 октября на пресс-конференции заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина рассказала о подготовке и мерах поддержки педагогических кадров в регионе.
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