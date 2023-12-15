Раcставшаяся с Касселем Тина Кунаки официально признала свой роман

Модель перестала скрывать свои отношения с любимым. Еще до расставания с Венсаном Касселем Тина повсюду появлялась с Виктором Сантьяго LEGION-MEDIA26-летняя Тина Кунаки окончательно расставила все точки над «i» в вопросе о том, почему рухнул ее брак с Венсаном Касселем.
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