Инновационная методика, использованная при изучении неандертальских очагов — мест, где разводили костры, — была названа исследователями «важным» событием в археологии, которое может помочь пролить свет на поведение доисторических людей

Инновационный метод, используемый для изучения неандертальских очагов (мест пожаров), был назван исследователями «важным» достижением в археологии, которое может помочь пролить свет на доисторическое поведение человека.
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