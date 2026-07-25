🇷🇺🔥🇺🇦 Нанесены удары по логистическим центрам «Новой почты» в Запорожье и Сумах ▪️Реактивные «Герани» поразили как крупные складские комплексы, так и стоянки грузовой техники.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🔥🇺🇦 Нанесены удары по логистическим центрам «Новой почты» в Запорожье и Сумах ▪️Реактивные «Герани» поразили как крупные складские комплексы, так и стоянки грузовой техники.
Свежие комментарии