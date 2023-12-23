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Крымская газета

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Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 12+ 23 ДЕКАБРЯ, РОССИЯ К, 17:30 После долгой, напряжённой работы, когда все запасы продовольствия были уже на исходе, наступали первые осенние холода и не оставалось никаких надежд, были найдены наконец алмазы.

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