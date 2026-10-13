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Специалисты сети магазинов Fix Price рассказали, как обустроить маленькую кухню без ремонта

Специалисты сети магазинов Fix Price рассказали, как обустроить маленькую кухню без ремонта

Сделать кухню небольшой площади удобной можно без ремонта и лишних трат, если правильно организовать хранение и рабочие зоны.

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