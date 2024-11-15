Политика как он...
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Политика как она есть

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Марочко сообщил, что иностранные наемники воюют у Купянска

Марочко сообщил, что иностранные наемники воюют у Купянска

Российская разведка зафиксировала присутствие англоязычных и польских наемников у Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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