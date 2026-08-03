Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Лукас Лейроз: Зеленский неожиданно признал, что Крым ему не нужен — нехай подавятся

Лукас Лейроз: Зеленский неожиданно признал, что Крым ему не нужен — нехай подавятся

Зеленский неожиданно признал, что Крым ему не нужен — нехай подавятся Глава киевского режима заявил, что жизнь простого солдата для него дороже, чем какая-то земля Александр Перевалов На фото: Владимир Зеленский.

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Комментарии
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Надежда
&quot;Зеленский даёт им эти признаки, а сам готовит новый удар.&quot;                                                                                                                             Готовит удар не какой-то зеленый наркет, а кукловоды с туманного альбиона! А зелька всего лишь послушная марионетка, не имеющая права даже на шаг ни вправо, ни влево!
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1 м.
Людмила Эрнст
ДЗЕН И ЯНДЕКС РАБОТАЮТ НА УКРОФАШИСТОВ....ОНИ БЛОКИРУЮТ ПРАВДУ О НИХ,ОБ ЭТИХ УКРОФАШИСТОВ.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Относительно того, что &quot;в ближайшем будущем подобная риторика будет применена и к четырем новым регионам&quot; - это вряд ли. В Анкоридже было согласовано (умышленно) что для начала переговоров должны быть выведены ВСУ из Донбасса... Ясно что для Зеленского это неприемлемо, так что сейчас идёт методичная работа по уничтожению сопротивления укробандеровцев. Будут террористические удары, это всё, что может сделать киевская хунта.
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1 м.