Ян Цзечи отправится в Россию для проведения китайско-российских консультаций по вопросам стратегической безопасности, а также посетит Словению и Хорватию

Пекин, 23 мая /Синьхуа/ -- По приглашению секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, а также правительств Словении и Хорватии, член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи с 24 по 27 мая будет находиться в России для проведения 16-го раунда китайско-российских консультаций по вопросам стратегической безопасности, а также нанесет официальные визиты в Словению и Хорватию, сообщил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.