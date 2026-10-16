Изученные соединения относятся к фазопеременным материалам. Под воздействием коротких лазерных импульсов они изменяют своё состояние из кристаллического в аморфное и обратно, при этом меняется показатель преломления, и выбранное состояние сохраняется после прекращения воздействия.