Жанна Прохоренко узнала о другой женщине любимого мужчины только на его похоронах

Любовь длилась больше 20 лет, но о последнем романе Артура Макарова актриса узнала лишь у его гроба. Жанна Прохоренко киноконцерн «Мосфильм»Жизнь Жанны Прохоренко и сценариста Артура Макарова связывали больше двух десятилетий.
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