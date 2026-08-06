Жанна Прохоренко узнала о другой женщине любимого мужчины только на его похоронах

Любовь длилась больше 20 лет, но о последнем романе Артура Макарова актриса узнала лишь у его гроба. Жанна Прохоренко киноконцерн «Мосфильм»Жизнь Жанны Прохоренко и сценариста Артура Макарова связывали больше двух десятилетий.