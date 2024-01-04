Активизация мигрантских диаспор в России была ожидаема. Крымские татары тоже пытались помешать возвращению Крыма в Россию после киевского майдана, и действовали они под руководством Запада.
МИГРАНТСКИЕ ВОЙНЫ
Комментарии
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Vladimir Bogdanov
"Вероятно на очереди лишение гражданства мигрантов за совершенные преступления и депортация на «историческую родину». Не согласен!!! СНАЧАЛА ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА, ЗАТЕМ ОТСИДКА ПО ПОЛНОЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (НИКАКОГО ОБМЕНА) И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ И ЛИШЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ПРАВА НА ВЪЕЗД В РОССИЮ!!!
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