МИГРАНТСКИЕ ВОЙНЫ

Vladimir Bogdanov

"Вероятно на очереди лишение гражданства мигрантов за совершенные преступления и депортация на «историческую родину». Не согласен!!! СНАЧАЛА ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА, ЗАТЕМ ОТСИДКА ПО ПОЛНОЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (НИКАКОГО ОБМЕНА) И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ И ЛИШЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ ПРАВА НА ВЪЕЗД В РОССИЮ!!!