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«Я здесь недолго»: Трамп назвал конфликт на Украине делом Байдена

«Я здесь недолго»: Трамп назвал конфликт на Украине делом Байдена

Украинский конфликт — это дело предыдущего президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

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