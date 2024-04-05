Александр Дрозденко: уровень воды в Тихвинке снизился за ночь на шесть сантиметров

Работа спасателей в зоне подтопления продолжается Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил сегодня в своём телеграм-канале о снижении уровня воды в Тихвинке и продолжении работы спасателей в зоне подтопления.
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