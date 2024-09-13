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Закон, порядок, государство

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Разнородные силы Северного флота в ходе СКШУ «Океан-2024» нанесли удар крылатыми ракетами «Вулкан» и «Оникс» по условному противнику в Баренцевом море

Разнородные силы Северного флота в ходе СКШУ «Океан-2024» нанесли удар крылатыми ракетами «Вулкан» и «Оникс» по условному противнику в Баренцевом море

Практические пуски противокорабельными ракетами выполнили ракетный крейсер «Маршал Устинов» из назначенного района Баренцева моря и боевой расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» из позиционного района на побережье Кольского полуострова.

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