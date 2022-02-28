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Володин одобрил идею ввести уголовную ответственность за фейки про ВС России

Володин одобрил идею ввести уголовную ответственность за фейки про ВС России

Москва, 1 марта. Предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции составить проект закона об уголовной ответственности за распространение фейков о деятельности ВС России получило одобрение председателя ГД Вячеслава Володина.

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