Володин одобрил идею ввести уголовную ответственность за фейки про ВС России

Москва, 1 марта. Предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции составить проект закона об уголовной ответственности за распространение фейков о деятельности ВС России получило одобрение председателя ГД Вячеслава Володина.
Москва, 1 марта. Предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции составить проект закона об уголовной ответственности за распространение фейков о деятельности ВС России получило одобрение председателя ГД Вячеслава Володина.
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