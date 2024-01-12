Премьер Великобритании призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности

Британский премьер-министр Риши Сунак призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности и заявил, что удары США, Великобритании и союзников по объектам в Йемене были нанесены в целях самообороны.
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