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Виктор Зуев: В первую очередь поздравляю всех с наступившим Новым годом

Виктор Зуев: В первую очередь поздравляю всех с наступившим Новым годом

Вратарь ´Бобруйска´ Виктор Зуев прокомментировал победу над ´Минскими зубрами´ (5:3).- В первую очередь поздравляю всех с наступившим Новым годом! Желаю здоровья, счастья и желания приходить на наши матчи!Что касается игры, соперник не простой.

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