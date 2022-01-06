Виктор Зуев: В первую очередь поздравляю всех с наступившим Новым годом

Вратарь ´Бобруйска´ Виктор Зуев прокомментировал победу над ´Минскими зубрами´ (5:3).- В первую очередь поздравляю всех с наступившим Новым годом! Желаю здоровья, счастья и желания приходить на наши матчи!Что касается игры, соперник не простой.