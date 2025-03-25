Электрический или пневматический краскопульт: какой лучше выбрать

Краскопульт — удобный инструмент для покраски стен, мебели, автомобилей и других поверхностей. Позволяет равномерно наносить состав без полос и подтеков и является прекрасной альтернативой валикам и кистям.
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