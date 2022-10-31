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Невилл о том, что Роналду проигнорировал его и Каррагера: «Рождественские открытки мы не получим»

Гари Невилл отреагировал на решение Криштиану Роналду не приветствовать его. Форвард «Манчестер Юнайтед» проигнорировал бывшего партнера по команде, здороваясь с экспертами Sky Sports перед матчем АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

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