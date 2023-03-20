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В Мордовии осуждены братья-близнецы, признанные виновными в серии преступлений

В Мордовии осуждены братья-близнецы, признанные виновными в серии преступлений

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении ранее неоднократно судимых братьев-близнецов, 1982 года рождения, в зависимости от роли каждого признанных виновными в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренных ст.

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