В Мордовии осуждены братья-близнецы, признанные виновными в серии преступлений

Собранные следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении ранее неоднократно судимых братьев-близнецов, 1982 года рождения, в зависимости от роли каждого признанных виновными в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренных ст.