"Не шутите с Техасом": США оказались на пороге гражданской войны

ТАСС/EPA/ADAM DAVIS США стремительно приближается к гражданской войне. О такой вероятности говорили давно, но предупреждения экспертов, сделанные еще лет пять-шесть назад, многие считали чем-то из области политической фантастики.
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