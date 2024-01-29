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"Не шутите с Техасом": США оказались на пороге гражданской войны

"Не шутите с Техасом": США оказались на пороге гражданской войны

ТАСС/EPA/ADAM DAVIS США стремительно приближается к гражданской войне. О такой вероятности говорили давно, но предупреждения экспертов, сделанные еще лет пять-шесть назад, многие считали чем-то из области политической фантастики.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Техас устроит бойню и революцию в Америке, этому поможет Китай и Россия!
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Надо помочь товарищам...
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11 час.

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