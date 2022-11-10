Владимир Малюшицкий: О литературе жизни и жизни с литературой

Дальневосточный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6 ) продолжает рубрику "Полка ЛиТРа" (6 ), в рамках которой известные люди и медийные личности Дальнего Востока рассказывают о своих книжных инсайтах, а также делятся топами любимых произведений.
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