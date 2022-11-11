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Россиян предупредили о подорожании одного из основных продуктов

Россиян предупредили о подорожании одного из основных продуктов

Скриншот видео В 2023 году в России может подорожать говядина. Об этом предупредила профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина в беседе с агентством "Прайм".

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