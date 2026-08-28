Страна и люди
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Страна и люди

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С Плесецка запустили межконтинентальную баллистическую ракету до Камчатки

С Плесецка запустили межконтинентальную баллистическую ракету до Камчатки

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура. 28-08-2026 16:20    Ракетные войска стратегического назначения провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк.

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