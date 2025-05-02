Юрист Русяев: заболевший в майские праздники может открыть больничный

Юрист Илья Русяев заявил в беседе с RT, что с юридической точки зрения порядок действий при болезни в майские праздники остается стандартным: можно обратиться в медицинскую организацию или вызвать врача на дом.
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