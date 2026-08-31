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Царьград

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Законодательство Подмосковья открывает квоты для многодетных матерей

Законодательство Подмосковья открывает квоты для многодетных матерей

С 1 сентября в Подмосковье вступает в силу закон, позволяющий трудоустройство женщин с званием "Мать-героиня" и граждан с орденом "Родительская доблесть" на квотируемые рабочие места.

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