Рогов: Польша готовится к разделу Украины

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Польша рассматривает возможность раздела Украины, пытаясь найти исторические параллели для присоединения земель.
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