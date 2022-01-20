ИА Реалист

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Оппозиция свела свою роль к комментированию действий власти

Оппозиция свела свою роль к комментированию действий власти

МОСКВА (ИА Реалист). Самая главная задача, стоящая сейчас перед оппозицией, заключается в том, чтобы совместить риторику, соответствующую настроениям протестного ядра, и чувствам группы, которую условно можно назвать «колеблющимися недовольными».

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