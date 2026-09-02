Единственное окно в Европу

"То есть построить себе такую кумирню с одним глазком, который был бы сфокусирован только туда. Или это окно в Европу сделать единственным в нашем доме.
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