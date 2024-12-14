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CAR

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  • Астон Мартин
    все по зарплатам , очень все доступно , народ счастлив и благодарен радетелямАвтомобили Omoda ...
  • Алекс Сэм
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    🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬В ноябре в России...

В России готовят к производству абсолютно новую «Ладу»

В России готовят к производству абсолютно новую «Ладу»

Отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сообщил о финальной стадии подготовки производственных мощностей для запуска производства абсолютного нового бюджетного автомобиля LADA Iskra, старт продаж которого запланирован на 2025 год.

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