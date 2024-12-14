В России готовят к производству абсолютно новую «Ладу»

Отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сообщил о финальной стадии подготовки производственных мощностей для запуска производства абсолютного нового бюджетного автомобиля LADA Iskra, старт продаж которого запланирован на 2025 год.
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