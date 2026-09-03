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Тульские новости

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В Туле женщина устроила пикет с требованием навести чистоту и благоустройство

В Туле женщина устроила пикет с требованием навести чистоту и благоустройство

Пикетчица в Туле обратилась к властям с требованием регулярно убирать мусор и благоустроить территорию, ограниченную улицами Вильямса, Хворостухина, Бондаренко, Майской и Щегловским ручьем.

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