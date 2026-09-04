МегаФон увеличил объём размещения облигаций до 7,5 млрд рублей

Объем размещения облигаций «МегаФона» увеличен до 7,5 млрд рублей, купонный доход будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и спреда в 120 б.
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