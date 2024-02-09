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РИА Новый день

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Из-за метели в Челябинской области ограничили движение автомобилей по двум дорогам

Из-за метели в Челябинской области ограничили движение автомобилей по двум дорогам

Движение грузовиков, автобусов и такси запретили на двух магистралях Южного Урала. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильные осадки в виде снега, сильного ветра, метели) сегодня, 9 февраля, введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги «Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана» с 57 по 130 километр.

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