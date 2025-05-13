В Барнауле покажут спектакль о решившем пожить ярко предпенсионере "Скупой папик"

Мужчина решил ухаживать за молодой Зинкой, однако его супруга "делает ответный ход" В ДК Барнаула 21 октября 2025 года покажут комедийный спектакль "Скупой папик" с участием заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского и заслуженных артисток России Елены Воробей и Татьяны Орловой.