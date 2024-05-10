DM: Кэмерон призывает Запад пересидеть Путина в рамках украинского конфликта

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны "пересидеть" президента РФ Владимира Путина в рамках украинского конфликта и занять более жесткую позицию по отношению к России.
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