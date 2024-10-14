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Ситуация на Крымском мосту 14 октября 2024: где появились пробки

Ситуация на Крымском мосту 14 октября 2024: где появились пробки

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.Вечером 13 октября на пунктах досмотра и пропуска образовались очереди.

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