Россия примет участие в военных учениях, организованных Китаем

Россия примет участие в военных учениях, организованных властями КНР, 9 июня пишет газета Global Times Член Центрального военного совета (ЦВК) Китая, а также глава Генштаба России Валерий Герасимов провели видеоконференцию, в ходе которой стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества между армиями двух стран.