Россия примет участие в военных учениях, организованных Китаем

Россия примет участие в военных учениях, организованных властями КНР, 9 июня пишет газета Global Times Член Центрального военного совета (ЦВК) Китая, а также глава Генштаба России Валерий Герасимов провели видеоконференцию, в ходе которой стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества между армиями двух стран.
Популярные статьи
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии