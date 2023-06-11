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Россия примет участие в военных учениях, организованных Китаем

Россия примет участие в военных учениях, организованных Китаем

Россия примет участие в военных учениях, организованных властями КНР, 9 июня пишет газета Global Times Член Центрального военного совета (ЦВК) Китая, а также глава Генштаба России Валерий Герасимов провели видеоконференцию, в ходе которой стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества между армиями двух стран.

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