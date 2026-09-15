Представлены уменьшенные часы Xiaomi Watch S5: всего 36 граммов и до 14 дней без зарядки

Новые часы получили керамический безель, корпус 41 мм и необычную заводную головку Xiaomi открыла предварительные заказы на компактную версию умных часов Watch S5 41mm.
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