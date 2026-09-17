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ЦСКА не проигрывает в РПЛ при Игдисамове – 7 побед и 4 ничьих

Дмитрий Игдисамов еще не потерпел ни одного поражения во главе ЦСКА в Альфа-Банк РПЛ . Сегодня армейцы обыграли «Динамо» Махачкала в 9-м туре – 3:1.

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