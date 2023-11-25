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Морьентес о деле Негрейры: «Ненормально платить главе судейского комитета, но на поле я не чувствовал помощи «Барсе». Иногда мы слишком большое значение придаем стечению обстоятельств»

Морьентес о деле Негрейры: «Ненормально платить главе судейского комитета, но на поле я не чувствовал помощи «Барсе». Иногда мы слишком большое значение придаем стечению обстоятельств»

– Вы, как игрок «Реала», чувствовали, что находитесь в менее выгодном положении, играя против «Барселоны»? – Нет, честно говоря.

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