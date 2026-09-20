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Полвека с одной женщиной: как Владимир Самойлов ушёл из театра вслед за больной женой

Полвека с одной женщиной: как Владимир Самойлов ушёл из театра вслед за больной женой

Владимир Самойлов — тот самый Назар Дума из «Свадьбы в Малиновке» и Аркадий Клычков из «Тени исчезают в полдень» — больше полувека прожил с одной женщиной.

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