Режим АУСН вышел на второе место по налоговым отчислениям

«Автоупрощёнка» в 2026 году обеспечила поступления в размере 184 млрд рублей — показатель превысил совокупные доходы от налога на профессиональный доход (111 млрд рублей) и патентной системы (17,1 млрд рублей).
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