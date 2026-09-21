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Режим АУСН вышел на второе место по налоговым отчислениям

Режим АУСН вышел на второе место по налоговым отчислениям

«Автоупрощёнка» в 2026 году обеспечила поступления в размере 184 млрд рублей — показатель превысил совокупные доходы от налога на профессиональный доход (111 млрд рублей) и патентной системы (17,1 млрд рублей).

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