Мы живем в России, и это звучит гордо. В каждом из нас — сила и дух удивительного Крымского полуострова.
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Мы живем в России, и это звучит гордо. В каждом из нас — сила и дух удивительного Крымского полуострова.