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Царьград

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Анна Хабибуллина: Ночная работа не запрещена, но рискована

Анна Хабибуллина: Ночная работа не запрещена, но рискована

Анна Хабибуллина, кандидат юридических наук, пояснила: ночная работа не запрещена законом, но нарушение трудового распорядка может привести к дисциплинарным мерам.

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