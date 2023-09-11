Мужчина, пропавший в лихославльском лесу, найден живым

В Тверской области завершились поиски Прокофьева Алексея Альбертовича 1964 года рождения. Об этом сообщают в группе ВПСО «Сова» Напомним, 9 сентября мужчина ушел в лес из деревни Барановка в Лихославльском муниципальном округе и не вернулся домой.