Свежие комментарии

  • Вячеслав Тужиков
    Это каким идиотом надо быть чтобы не запомнить четыре цифры.В Тверской област...
  • Мастер Мастер
    Как же её нашли то? Этож каким нужно быть идиотом, чтобы попасться.В Тверской област...
  • Юлия Смирнова
    срок грозит только таким. А не тем кто тележками воруетВ Тверской област...

Мужчина, пропавший в лихославльском лесу, найден живым

Мужчина, пропавший в лихославльском лесу, найден живым

В Тверской области завершились поиски Прокофьева Алексея Альбертовича 1964 года рождения. Об этом сообщают в группе ВПСО «Сова» Напомним, 9 сентября мужчина ушел в лес из деревни Барановка в Лихославльском муниципальном округе и не вернулся домой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх