Глава МИД КНР: США беспокоятся и нервничают от одного только слова «Китай»

Руководитель дипломатического ведомства Китайской Народной Республики Ван И на пресс-конференции на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявил, что сомневается в уверенности Соединённых Штатов Америки в своих силах как крупной державы из-за постоянного беспокойства по поводу Китая.