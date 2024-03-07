Глава МИД КНР: США беспокоятся и нервничают от одного только слова «Китай»

Руководитель дипломатического ведомства Китайской Народной Республики Ван И на пресс-конференции на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявил, что сомневается в уверенности Соединённых Штатов Америки в своих силах как крупной державы из-за постоянного беспокойства по поводу Китая.
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