Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Посмотрела я это ваше «Слово пацана»…

Посмотрела я это ваше «Слово пацана»…

Все побежали, и я побежал. Посмотрела я это ваше «Слово пацана», хотя смотреть не хотела, где я и где пацанско-дворовая романтика? Более того, если что-то становится жутко популярным, я в эти игры стараюсь не играть, пока все не наиграются, чтобы отличить зерна от плевел, а моду – от действительно выдающегося в своем жанре.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Всё таки, должно быть немного в искусстве  советской цензуры, о которой не редко упоминают наши заслуженные и народные артисты!
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8 час.

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