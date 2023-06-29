Уничтожение склада боеприпасов ВСУ “Иноходцем” ВС РФ попало на видео

На этом фоне в США раскрыли реальное положение ВСУ. Военная спецоперация (СВО) РФ на Украине, последние новости на сегодня, 30 июня 2023: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью БПЛА “Иноходец” ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ.